Сочельник или Кутья: Традиции и обряды празднования в Украине

Кутья - главное блюдо Сочельника Фото из открытых источников

Сочельник – последний день Рождественского поста, в этот день запрещено есть до появления первой звезды

Сочельник по юлианскому календарю празднуется 6 января, он имеет большое значение для православных христиан – считается, что именно в эту ночь родился Иисус Христос.

Рассказываем подробно, как отмечают Сочельник в Украине.

6 января – это последний день Рождественского поста и в этот день ничего нельзя есть до появления на небе первой звезды, которая возвестила о рождении Иисуса Христа.

Традиционные блюда на Сочельник

В последний день поста стол накрывают щедрый, однако постный. Обязательным должно быть количество блюд – 12, они символизируют апостолов.

Главные блюда – кутья и узвар. Кутья имеет особое значение на праздничном столе, а каждый ее ингредиент несет определенный символ.

Зерно символизирует плодотворную и вечную жизнь, воскресение и круговорот дней, то есть зерно в рождественской кутье символизирует бессмертие или перерождение души.

Маковое молоко с медом — это символ достатка и плодородия земли.

Мед отдельно символизирует сладость и земные утехи.

Мак и орехи означают богатство и плодородие.

Если рождественская кутья сытная, богатая и вкусная, значит — будущий год будет наполнен везением, даст богатый урожай и дом будет полон изобилия.

Другие блюда на столе должны быть постными: преимущественно готовят постные голубцы, рыбу, вареники, пирожки, пончики, драники, борщ.

На столе должны быть 12 постных блюд Фото из открытых источников

За столом должна собраться вся семья. Трапеза начинается с молитвы, потом пробуют главное блюдо вечера – кутью. Согласно украинской традиции, в этот вечер принято навещать своих родителей, крестных. Также в Сочельник колядуют.

Главные атрибуты праздничного стола

Кроме блюд на столе должны быть другие, несъедобные, обрядовые предметы:

- зажженная свеча - символ готовности человека к встрече с Богом, свидетельство веры, принадлежности человека к Божественному свету.

- соль - указывает на внутреннюю суть человека.

- чеснок - символ очищения от греха, который отравляет человеческую жизнь, символ плодородия и здоровья. Его раскладывают по четырем углам стола.

Под скатерть кладут сено – напоминание, что, родив сына, Мария положила его в ясли.



Суеверия и приметы Сочельника

Кроме того, что 6 января нельзя есть до появления первой звезды, также запрещается:

- заниматься тяжелой работой;

- много разговаривать во время праздничного застолья;

- выходить из-за стола во время трапезы;

- незамужним нельзя сидеть на углу стола;

- встречать Рождество с долгами и прошлыми обидами;

- уходить далеко от дома, потому что весь год будешь блуждать;

- сажать за стол нечетное количество людей, а если так произошло, нужно дополнительно поставить еще один набор столовых приборов.

В Сочельник стоит одеться в светлое: черное одеяние в этот день - плохой знак, он предвещает год неудач и слез. Также стоит попросить прощения у тех, кого обидели, и простить обиды другим. И с легким сердцем отмечать Рождество Христово.