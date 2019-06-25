Зеленский не имел влияния на решение ПАСЕ о возврате РФ, — ученый

Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла бы резолюцию относительно возвращения России, даже если бы Президент Украины высказался против этого.

Об этом в программе «Комментарии» на телеканале ZIK заявил старший научный сотрудник Института всемирной истории НАН Украины Максим Яли.

«Выйти из состава ПАСЕ после того, как позволили РФ вернуться — это плохая идея», — говорит Максим Яли.

Возвращение России в Ассамблею свидетельствует об определенных договоренностях между Германией и Францией, а также, возможно, является первым шагом в решении конфликта на Донбассе, считает сотрудник Института всемирной истории НАН.

«Украина за последние три года не предложила никаких шагов для решения конфликта, даже на уровне Совета безопасности ООН. К сожалению, в последнее время конструктивного диалога с Россией не было», — отмечает Максим Яли.

Сотрудник Института всемирной истории НАН убежден, что дипломаты в ПАСЕ проделали огромный объем работы для того, чтобы вернуть Россию в организацию.

«Руководство России очень ценит такие символические шаги как возвращение в ПАСЕ. Безусловно, Кремль будет ждать шагов со стороны Украины. Недавно Путин на пресс-конференции об этом говорил. Главный вопрос — как мы отреагируем», — отмечает Максим Яли.

Сотрудник Института всемирной истории НАН уверен, что даже, если бы в перипетии относительно возвращения России в ПАСЕ вмешался Президент Украины Владимир Зеленский — решение стран-членов организации не пошатнулось бы.

«Даже, если бы сейчас президентом был не Зеленский, а Порошенко — я убежден, что решение было бы тождественным. Дело в том, что ПАСЕ надо было принять решение относительно России, потому что истекал двухлетний срок», — добавляет Максим Яли.

Напомним, в МИД Украины заявили, что вернув Россию, ПАСЕ потеряла свой авторитет.

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