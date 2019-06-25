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Новости » Общество 25 июня, 2019, 15:18
Заместитель Супрун подал заявление об увольнении

Заместитель министра здравоохранения Украины Роман Илык подал заявление об увольнении с должности.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации УНИАН, с 2015 года Илык работал на должности помощника министра здравоохранения Украины, а с 2016 года – на должности заместителя министра.

Среди направлений работы, которые координировал Илик как заместитель министра, – трансформация рынка лекарственных средств, правительственная программа «Доступные лекарства», Национальный перечень основных лекарственных средств.
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Роман ИлыкМЗувольнениеновости Украины
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2019-06-25 16:05 :09