Возвращение России в ПАСЕ – вопрос 250 миллиардов долларов, – политолог

Вопрос возвращения делегации России в ПАСЕ – это вопрос 250 миллиардов долларов товарооборота России со странами Европы. Видимо, именно этим и руководствовались делегации, поддержавшие такое решение.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Комментарии» на телеканале ZIK заявил политолог Валерий Клочок.

Он подчеркнул, что Парламентская ассамблея Совета Европы позволяет вернуться российской делегации совсем не за 80 миллионов евро членских взносов, которые задолжала РФ.

«Здесь вопрос гораздо шире – на уровне 250 миллиардов долларов товарооборота с Россией стран Европы. Пожалуй, именно этим в первую очередь и руководствовались делегации, принимавшие участие в делегации», – убежден эксперт.

Он также подчеркнул, что появилась информация о том, что сегодня может быть обнародован состав делегации Российской Федерации, которая будет участвовать в работе ПАСЕ.

«Не исключено, что там будет депутат Госдумы, «избранный» в Крыму. Таким образом ПАСЕ, фактически, легитимизирует российские «выборы» в Автономной республике Крым. Это будет следующим этапом более лояльного отношения к агрессии России в отношении Украины», – подчеркнул Валерий Клочок.

По его словам, это первые очень опасные сигналы, а больше всего – для Украины, поскольку Европа пока так и не понимает той опасности, которую для нее несет Россия.

«Мы знаем, что от санкций против РФ больше всего страдает Германия, которая несет потери, измеряющиеся десятками миллиардов евро. Поэтому она и делает все, чтобы минимизировать эти санкции. Стоит вспомнить хотя бы историю с турбинами в Крыму, строительство «Северного потока-2» или открытие завода Mercedes в России», – отметил политолог.

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в котором пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

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