Вне политики? Труба подписал договор о сотрудничестве с юракадемией Кивалова

Государственное бюро расследований, которое должно быть вне каких-либо отношений с возможными фигурантами своих дел и оставаться вне подозрений в конфликтах интересов, подписало договор о сотрудничестве с Одесской юридической академией, которую возглавляет Сергей Кивалов.

Происходит это накануне внеочередных выборов в Верховную Раду, куда баллотируется и член «Оппозиционного блока», экс-регионал, который имеет шлейф претензий еще со времен, когда он был главой ЦИК Сергей Кивалов, сообщает Дзеркало тижня.

Договор предусматривает возможность привлечения специалистов университета к работе над проектами нормативно-правовых актов. Кроме того, он предусматривает прохождение практик соискателями высшего образования университета в ГБР и его территориальных органах.

«Сегодня – историческое событие. Мы подписали договор между Национальным университетом «Одесская юридическая академия» и Государственным бюро расследования. Сегодня мы – единственный вуз в Украине, который имеет своего рода государственный заказ на подготовку специалистов необходимого уровня», – сказал президент вуза Сергей Кивалов.

Для руководителя ГБР Романа Трубы провели особую экскурсию по знаковым местам университета. Это – научная библиотека, Музей редкой книги, стрелковый тир и Музей оружия, большинство экспонатов которого – из личной коллекции Кивалова. Труба заявил, что университет такого уровня, как Одесская юридическая академия, в Украине нет, и привел в пример Львов, где нет ничего подобного.

Кивалов, в свою очередь, отметил, что они нашли полное взаимопонимание с Государственным бюро расследований.

Депутат Верховной Рады, член «Оппозиционного блока» Сергей Кивалов идет на внеочередные парламентские выборы. Одним из его «первых и главных шагов», по его же словам, станет принятие нового законопроекта «О русском языке и языках национальных меньшинств». Кроме этого, Кивалов «с целью защиты УПЦ МП» вместе с митрополитом Агафангелом подписали меморандум о создании Центра юридической защиты УПЦ МП. Ранее именно Кивалов был одним из авторов одиозного языкового закона «Колесниченко-Кивалова», который вызвал много проблем в обществе. Похоже, он желает его повторить.

Народный депутат Сергей Кивалов является президентом Национального университета «Одесская юридическая академия». Он также возглавлял Центральную избирательную комиссию Украины в 2004 году. Массовые фальсификации на президентских выборах 2004 года, в том числе активное использование «каруселей» и админресурса, привели к массовым протестам, которые переросли в Оранжевую революцию. Верховный Суд Украины 3 декабря 2004 года признал результаты второго тура выборов недействительными, а 8 декабря Верховная Рада утвердила новый состав ЦИК, под руководством которого было проведено повторное голосование.

В марте 2015 года Генеральная прокуратура Украины возобновила следственные действия в отношении Сергея Кивалова в рамках уголовного производства, начатого 21 ноября 2014 года. Дальше были другие уголовные дела. Однако ни одно из уголовных дел, которые были возбуждены против Кивалова, так и не было доведено до конца, несмотря на достаточно большую доказательную базу.

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