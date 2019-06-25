Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию олигарха Фирташа в США

Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США.
Об этом заявил судья Верховного суда Австрии на заседании 25 июня в Вене, сообщает корреспондент «Радио Свобода».
Этим решением он не удовлетворил апелляцию адвокатов бизнесмена, которую они подали в декабре 2017 года.
Теперь Дмитрия Фирташа от экстрадиции отделяет лишь подпись министра юстиции Австрии, который должен утвердить решение.
Дмитрий Фирташ решение еще не комментировал.
В конце прошлой недели федеральная судья Ребекка Палмаер в американском Чикаго отказалась отменить обвинения во взяточничестве против Фирташа. О решении, принятом в конце прошлой недели и выложено на 39 страницах, сообщили американские СМИ.
В обвинительном заключении прокуроров содержатся обвинения Фирташа в заговоре с целью дать взятку в Индии для добычи титана, который используется в реактивных двигателях.
Австрийская власть задержала Фирташа в 2014 году. Если Австрия примет решение о его экстрадиции бывшего союзника украинского экс-президента Виктора Януковича могут выдать Соединенным Штатам в июле.
Фирташ отрицает правонарушение. Его защита настаивает, что США не имеют юрисдикции в отношении преступлений в Индии. Судья Палмаер постановила, что это дело может рассматриваться в США, поскольку схема повлияла на чикагскую компанию Boeing.
Компания Boeing заявила, что рассматривала возможность бизнеса с Фирташем, но никогда не заключал с ним сделок. Boeing не обвиняют в нарушениях в связи с этим делом.