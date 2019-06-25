Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию олигарха Фирташа в США

Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США.

Об этом заявил судья Верховного суда Австрии на заседании 25 июня в Вене, сообщает корреспондент «Радио Свобода».

Этим решением он не удовлетворил апелляцию адвокатов бизнесмена, которую они подали в декабре 2017 года.

Теперь Дмитрия Фирташа от экстрадиции отделяет лишь подпись министра юстиции Австрии, который должен утвердить решение.

Дмитрий Фирташ решение еще не комментировал.

В конце прошлой недели федеральная судья Ребекка Палмаер в американском Чикаго отказалась отменить обвинения во взяточничестве против Фирташа. О решении, принятом в конце прошлой недели и выложено на 39 страницах, сообщили американские СМИ.

В обвинительном заключении прокуроров содержатся обвинения Фирташа в заговоре с целью дать взятку в Индии для добычи титана, который используется в реактивных двигателях.

Австрийская власть задержала Фирташа в 2014 году. Если Австрия примет решение о его экстрадиции бывшего союзника украинского экс-президента Виктора Януковича могут выдать Соединенным Штатам в июле.

Фирташ отрицает правонарушение. Его защита настаивает, что США не имеют юрисдикции в отношении преступлений в Индии. Судья Палмаер постановила, что это дело может рассматриваться в США, поскольку схема повлияла на чикагскую компанию Boeing.

Компания Boeing заявила, что рассматривала возможность бизнеса с Фирташем, но никогда не заключал с ним сделок. Boeing не обвиняют в нарушениях в связи с этим делом.

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