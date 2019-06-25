В Харькове «Слуга народа» выставила против Добкина-младшего непроходимого кандидата, – СМИ

Партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» выставила на 178 округ в Харькове кандидата Александра Литвинова. Его подозревают в организации Антимайдан в 2013-2014 годах.

Об этом сообщает издание «Апостроф» в материале «Сделаем их вместе, или опять нас? Кого «Слуга народа» выдвинула против Добкина-младшего».

По мнению авторов материала, партия «Слуга народа» выставила на парламентские выборы кандидата, который не имеет шансов выиграть в одиозного депутата Дмитрия Добкина.

«Добкин-младший был нардепом-мажоритарщиком в Харьковской области в течение последних двух каденций. Начиная с 2012 года, он выигрывал в 178-м округе. Именно этот регион, который, среди прочего, известен газодобычей в Шебелинке, взрывами арсенала в Балаклее и резонансными экспериментами со сланцевым газом, расположенный на границе с Операцией объединенных сил. В этом году шанс победить в Добкина имеет как бы кандидат от рейтинговой сейчас партии «Слуга народа». Кому же партия поручила победить одиозного Добкина-младшего в том числе и старую систему в целом?», – задаются вопросом авторы статьи.

В материале отмечается, что Александр Литвинов в политике не новичок – в 2010 году был городским головой Балаклеи от «Партии регионов», в 2015-м – депутатом и руководителем Балаклейского райсовета от Волонтёрской партии.

«Местные активисты уверены, что господин Литвинов организовывал людей на Антимайдан в 2013-2014 годах. Однако публично эта информация не подтверждалась. В 2014-2015 годах Литвинов был активным сторонником Петра Порошенко, о чем свидетельствует сайт областного отделения БПП», – говорится в статье.

По данным журналистов, в открытых судебных реестрах зафиксированы судебные разбирательства относительно начислений мэром Литвиновым самому себе завышенных премий. Обвинительные решения районного суда по факту коррупции он обжаловал в апелляционных инстанциях.

«Как утверждают собеседники издания, Литвинов во многом близкий к Валерию Деме – миллионеру, вице-президенту американо-украинской кампании Sigma Bleyzer, основателю предприятия»Сигма»и члену совета директоров компании AgroGeneration», – пишет «Апостроф».

В материале отмечается, что выбор «сильного кандидата, способного победить» одиозного Добкина удивил многих экспертов. Во-первых, одиозностью и,скорей всего, просматриваемым «договорняком», а не трезвым расчетом подвинуть депутата Добкина. Во-вторых, небольшой узнаваемостью кандидатуры.

«Неужели в 130-тысячном округе трёхмиллионных Харьковской области в президентской партии не нашлось какой-либо сильной кандидатуры?», – спрашивают авторы материала.

Как ранее сообщалось, в середине июня партия «Слуга народа» обновила список кандидатов в Верховную Раду.

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