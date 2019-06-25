Украинскую власть призвали переименовать Грузию в Сакартвело

Экс-президент Украины Петр Порошенко предложил украинским властям переименовать Грузию в Сакартвело, так как Тбилиси изменил ранее написание Kiev на Kyiv и теперь на табло в аэропортах и на вокзалах отражается именно такой вариант названия украинской столицы.

Об этом Порошенко сообщил в Facebook в понедельник, 24 июня, информирует Дзеркало тижня.

«По моему мнению, МИД Украины должен начать переговоры об изменении официального названия Грузии на Сакартвело. Очень важно помочь тем, кто так же, как и мы, много лет борется с российской агрессией. Поддержать Сакартвело – значит поддержать Украину!».

Порошенко также призвал украинцев «не бросать в беде грузинских братьев», а Кабмин страны – предоставить скидку для туристов на направлениях Украина–Грузия–Украина.

«Россия нанесла новый удар. По туристическому сектору, закрыв авиасообщение. Конечно, я призываю украинцев отдыхать в Украине, но тем, кто планирует отдыхать за границей или в оккупированном Крыму, рекомендую переориентироваться на Грузию», – заявил политик.

Напомним, протесты в Тбилиси начались вечером 20 июня во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия в здании грузинского парламента. Депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов занял кресло спикера и начал выступление на русском языке. Оппозиционные депутаты заблокировали проведение заседания, а возле здания парламента стали собираться возмущенные граждане. Во время штурма здания парламента пострадали 280 человек, в том числе 70 полицейских и 31 журналист.

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