Украинская делегация в ПАСЕ готова участвовать в подготовке санкций против РФ

Народный депутат Украины, член постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы Елена Сотник заявляет, что украинская делегация в ПАСЕ готова участвовать в подготовке и принятии новой резолюции с определением санкций против делегации Российской Федерации.

Об этом Сотник сообщила в Facebook

Она отметила, что сегодня на утреннем заседании ПАСЕ «Грузия и Британия поставили вопрос обжалования полномочий России на основании нарушения норм устава: аннексия Крыма, оккупация Донбасса, грубые нарушения прав человека». Кроме того, «Украина поставила вопрос обжалования полномочий России на основании нарушения Регламента: санкционные депутаты в списке, депутаты избраны нелегитимно путем инкорпорации голосов населения Украины – в аннексированном Крыму».

Также отдельно были оспорены полномочия российского депутата, который является председателем международного комитета государственной думы РФ Леонида Слуцкого, кандидатуру которого предложили на должность вице-президента ПАСЕ.

«24 часа в мониторингового и регламентного комитета, чтобы подготовить проект резолюции. В резолюции будет определены возможные санкции – именно это будет момент истины для европейцев. Комитет пройдет завтра, рассмотрение резолюции – после обеда в Ассамблее и, соответственно, голосование», – заявила Сотник.

«Делегация Украины принимает участие в рассмотрении этой резолюции. Во всех других форматах мы приостанавливаем свою работу. От решения Ассамблеи завтра будут зависеть дальнейшие решения Украины относительно дальнейшей роли страны в Совете Европы», – подчеркнула она, сообщает УНИАН.

Напомним, украинская делегация решила приостановить работу в Парламентской ассамблее Совета Европы в знак протеста против решения об уничтожении санкционного механизма.

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