Украинская делегация решила приостановить участие в работе ПАСЕ

Украинская делегация решила приостановить работу в Парламентской ассамблее Совета Европы в знак протеста против решения об уничтожении санкционного механизма.

Это решение уже принято и будет объявлено в ближайшее время, сообщает из Страсбурга корреспондент «Европейской правды».

После обжалования полномочий российской делегации и остановки автоматического назначения Слуцкого вице-президентом ПАСЕ украинская делегация совместно покинула сессионный зал и не будет принимать участие в дальнейших дебатах до конца дня.

В среду украинская делегация временно вернется в зал для участия в оспаривании полномочий российской делегации.

Украина потребует полностью лишить россиян полномочий, а также права занимать руководящие должности в комитетах.

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы начала процедуру обжалования полномочий российской делегации по требованию представителей нескольких национальных делегаций.

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