ЦИК повторно отказала в регистрации Онищенко

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) во второй раз отказала в регистрации экс-нардепа Александра Онищенко кандидатом в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Гражданской сети «ОПОРА» в Facebook.

Отмечается, что Онищенко отказали в регистрации из-за того, что в течение последних пяти лет он не проживает на территории Украины.

«Скандальный депутат-беглец Александр Онищенко собрался в народные депутаты, но ЦИК уже второй раз отказывает в регистрации. И все из-за того, что в течение последних 5 лет он не проживал в Украине», – говорится в сообщении.

Кроме того, ЦИК подала апелляцию на решение шестого апелляционного суда, который обязал комиссию зарегистрировать нардепа-беглеца.

«И сегодня, 24 июня, на заседании ЦИК было повторно отказано Александру Онищенко в регистрации. Решение принято единогласно», – сообщила Гражданская сеть «ОПОРА».

Ранее сообщалось, что суд обязал зарегистрировать Онищенко кандидатом. В своей биографии Онищенко написал, что с 2016 года и до настоящего времени находится за пределами Украины, за то что представлял Украину на соревнованиях по конному спорту «в статусе всадника».

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