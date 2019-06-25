Суд против Труханова: Саакашвили принес «черную бухгалтерию» мэра Одессы

Михеил Саакашвили явился на судебное заседание против мэра Одессы Геннадия Труханова и принес документы, которые, по его словам, свидетельствуют о массовом подкупе депутатов, чиновников и даже СМИ.

Об этом Саакашвили заявил в комментарии телеканалу ZIK.

Саакашвили заявил, что прокуроры не позволили ему свидетельствовать на суде против Труханова

Он рассказал: на заседание суда против Геннадия Труханова принес документы, которые месяц назад изъяли у бывшего помощника Одесского городского председателя и его «связного» с Галантерником, который «реально контролирует Одессу».

«Это черная касса о том, как они в Одессе всех купили, за счет чего воруют около нескольких миллиардов ежемесячно из бюджета города. Там (в документах, – ZIK) они платят таким депутатам, как Кивалов, депутатам Одесского совета, российскому политтехнологу, каналам. Расписано прямо – каким каналам и сколько денег дадут», – рассказал грузинский политик.

Он подчеркнул: люди Труханова подкупают экспертов, которые оценивают стоимость имущества, и Государственную аудиторскую службу, которая должна контролировать бюджетные расходы.

«Одесса должна была стать удивительным городом, самым ярким в Украине и Европе, однако превратилась в «паханат». Здесь управляют «паханы», – оборювався Саакашвили.

Политик подчеркнул: приехал в суд как свидетель обвинения, ведь знает, что происходит в регионе, поскольку сам там работал.

«Я добьюсь, чтобы Труханова посадили, а в Галантерника забрали пол Одессы, которые он захватил, и отдали городу», – подчеркнул Саакашвили.

Он рассказал: попросил докладывать на суде. Прокурор дал согласие, однако судья «не хочет».

«То есть, там выступает прокурор Антикоррупционной прокуратуры, она – за. Однако, судью контролирует Кивалов с Трухановым. Этот контроль стоит 150 тысяч гривен на месяц. Уже много лет Кивалов получает такие деньги, чтобы обеспечить полное прикрытие в судах», – заявил Михеил Саакашвили.

Как сообщалось, 13 июня за процессуального руководства САП детективы НАБУ закончили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении мэра Одессы Геннадия Труханова.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.