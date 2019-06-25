Скандальная «видеоисповедь» Ляшко: Мосийчук говорит о фальшивке, тормозящей рейтинг

Скандальное видео с участием лидера «радикалов» Олега Ляшко сфабриковано, и эта фальшивка помешала Ляшко получить достойный результат на президентских выборах.

Об этом в эфире программы HARD с Влащенко на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины Игорь Мосийчук.

Нардеп, комментируя акцию противников проведения Марша равенства в столице, отметил, что никто из организаторов Всеукраинской молитвенной стражи в защиту семьи и ребенка не имеет отношения к задержанным и организации противостояний.

«Мне это не нравится, и я считаю, что с этим должны разбираться правоохранительные органы», – отметил Игорь Мосийчук.

Отвечая на вопрос относительно лояльного отношения к акциям наподобие Марша равенства учитывая скандальное видео, в котором в свое время фигурировал лидер «радикалов» Олег Ляшко, Игорь Мосийчук отметил: «И в сегодняшнем эфире, и в большинстве эфиров, где я был, меня журналисты спрашивают об этом видео, но я не верю. Я считаю, что оно сфабриковано, я считаю, что оно сфальсифицировано».

Нардеп добавил, что, по его мнению, эта фальшивка помешала Олегу Ляшко получить достойный результат на первых и вторых президентских выборах, в которых он принимал участие.

«И вообще, не дает возможности роста его рейтинга, потому что на какой эфир не приду, постоянно спрашивают об этом видео», – отметил Игорь Мосийчук.

Добавим, речь идет о видео 1993 года, на котором тогда еще депутат от БЮТ Олег Ляшко вроде бы рассказывает о своих интимных отношениях.

Как сообщалось ранее, «Радикальная партия Олега Ляшко» огласила список кандидатов в народные депутаты на выборы Верховной Рады.

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