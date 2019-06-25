Порошенко готов купить Прямой канал, – Сюмар

Пятый президент Украины Петр Порошенко получит опцион на покупку Прямого канала.
Об этом «Детектору медиа» сообщила народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар, которая приобщена к избирательной кампании партии «Европейская солидарность», комментируя причины приезда Петра Порошенко на встречу с журналистами канала.
Виктория Сюмар добавила, что Петр Порошенко готов купить телеканал у Владимира Макеенко, если у того «возникнут проблемы».
Ранее сообщалось, 24 июня состоялось собрание владельца Прямого канала Владимир Макеенко с коллективом, на которых присутствовали пятый президент Украины Петр Порошенко и народный депутат Виктория Сюмар.
По данным нашего источника, во время встречи господин Макеенко представил коллективу телеведущую Светлану Орловскую в качестве новой руководительницы Прямого канала. Она заменит генеральную директрису Евгению Захарову. Другой источник сообщил «Детектору медиа», что пани Орловскую представили как временную руководительницу канала.