ПАСЕ начала процедуру обжалования полномочий российской делегации

Парламентская ассамблея Совета Европы начала процедуру обжалования полномочий российской делегации по требованию представителей нескольких национальных делегаций.

Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент Европейской правды.

Обжалование полномочий за содержательными основаниями произошло за предложения грузинской делегатки Нино Гогадзе. В общем обжалование поддержали под полсотни депутатов.

Отдельно глава украинской делегации Владимир Арьев оспорил полномочия россиян на процедурных основаниях, основываясь на том, что в составе российской делегации есть депутаты, избранные по многомандатному округу, включая голоса жителей украинского Крыма, и избрание этих людей в Госдуму – сомнительно.

Решение относительно того, будут ли подтверждены полномочия россиян, будет принято в ПАСЕ в среду после обеда, объявила президент ассамблеи Лилиан Мори Паскье.

Как сообщалось, минувшей ночью решением ПАСЕ существующий механизм санкций отменен, однако у депутатов осталась возможность полностью отказать в полномочиях делегации, или наложить мелкие санкции.

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