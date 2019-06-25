Гриценко увидел исчезновение «Самопомощи»

«Самопомощь» – в целом хорошая фракция. Но сейчас кто-то побежал к Смешко, кто-то – к Зеленскому, поэтому этот проект 2014-го года исчезает.

Об этом в эфире программы «Конец дня» на телеканале ZIK заявил политик Анатолий Гриценко.

Господин Гриценко отметил, что его объединение с Андреем Садовым накануне президентских выборов – это не брак, а одномоментный акт.

«Именно так он подавался и Андреем Ивановичем Садовым. Он понял, что в этой ситуации ему лучше сняться. Но на конференции он сказал, что на парламентских выборах «Самопомощь» пойдет самостоятельно. Я это услышал, они это реализовали», – подчеркнул политик.

А отвечая на вопрос ведущего, имеет ли политсила Садового шансы попасть в следующий парламент, Анатолий Гриценко ответил так:

«Я не хочу, чтобы это воспринималось как некий негатив, мне будет очень жаль, но я вижу, что к тому идет, что «Самопомощь» не попадет в парламент», – сказал гость программы.

В то же время Гриценко отметил, что «Самопомощь» – это очень хорошая партия, но сегодня кто-то побежал к Смешко, кто-то – к Зеленскому», поэтому этот проект исчезает.

Напомним, Анатолий Гриценко сообщил, при каких условиях объединится со «Слугой народа».

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