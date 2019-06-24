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Новости » Политика 24 июня, 2019, 18:59
В МИД Японии пояснили, почему Зеленский и Путин не встретятся в Осаке

Министерство иностранных дел Японии назвало причину, по которой встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина не будет возможна во время саммита G20 в Осаке.

Об этом сообщило издание Апостроф со ссылкой на Министерстве иностранных дел Японии.

«Президента Украины нет в письме приглашенных на саммит. Ни МИД, ни ответственные за подготовку саммита не имеют информации о приезде президента [Украины] в Японию», – отметили в ведомстве.

Как сообщалось, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин занимает выжидательную позицию относительно новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

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ЯпонияВладимир ПутинВладимир Зеленскийновости Украиныновости политики
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2019-06-24 20:13 :38