В храме ПЦУ в оккупированном Крыму оккупанты разобрали крышу

В Симферополе разобрали крышу Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги, который перешел к Православной церкви Украины.

Об этом рассказал архиепископ Крымской епархии Православной церкви Украины Климент, сообщает "Крым.Реалии".

«Строители, которые ранее оградили здание собора, сняли покрытие с крыши, говорят, что якобы делают ремонт. Но из-за этого в потолке храма пошли трещины, он просто может обвалиться», - сообщил Климент.

Он добавил, что ремонт крыши собора проводился в 2011 году. «Тогда я отдал на это 25 тысяч гривен. Все было покрыто оцинкованной жестью, и в некоторых местах шифером», - отметил архиепископ.

18 июня стало известно, что в помещениях собора начали проводить строительные работы. Архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент сообщал, что «власти» Крыма требует «освободить помещение» собора: российская «власть» направила предписание об освобождении помещений храма.

Читайте больше новостей на тему: оккупированный Крым

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.