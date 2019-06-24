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Новости » События 24 июня, 2019, 16:57
В храме ПЦУ в оккупированном Крыму оккупанты разобрали крышу

В Симферополе разобрали крышу Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги, который перешел к Православной церкви Украины.

Об этом рассказал архиепископ Крымской епархии Православной церкви Украины Климент, сообщает "Крым.Реалии".

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«Строители, которые ранее оградили здание собора, сняли покрытие с крыши, говорят, что якобы делают ремонт. Но из-за этого в потолке храма пошли трещины, он просто может обвалиться», - сообщил Климент.

Он добавил, что ремонт крыши собора проводился в 2011 году. «Тогда я отдал на это 25 тысяч гривен. Все было покрыто оцинкованной жестью, и в некоторых местах шифером», - отметил архиепископ.

18 июня стало известно, что в помещениях собора начали проводить строительные работы. Архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент сообщал, что «власти» Крыма требует «освободить помещение» собора: российская «власть» направила предписание об освобождении помещений храма.

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храмразрушениеновости УкраиныПЦУоккупирован Крым
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2019-06-24 20:15 :06