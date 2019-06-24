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Новости » Мир 24 июня, 2019, 19:19
В Германии столкнулись два истребителя: пилоты катапультировались

В Германии в понедельник во время тренировочного полета разбились два истребителя Eurofighter.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Spiegel Online.

Катастрофа произошла в северозападныхой земле Мекленбург-Передняя Померания. По данным издания, два истребителя столкнулись в воздухе во время тренировочного полета и разбились. Эту информацию подтвердили в министерстве внутренних дел и Бундесвере.

По предварительной информации, пилоты успели катапультироваться. О том, где они сейчас, пока не известно.

Инцидент произошел около 14 часов дня по местному времени в 30 километрах на юг от города Гюстров.

Радиостанция Ostseewelle опубликовала видео, на котором видно два столба дыма, поднялись над разбитыми истребителями. На месте события, как утверждается, начал гореть лес. Пожарные и спасатели поспешили на место катастрофы.

 
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авиакатастрофаГерманияновости мира
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2019-06-24 20:15 :24