В Германии столкнулись два истребителя: пилоты катапультировались

В Германии в понедельник во время тренировочного полета разбились два истребителя Eurofighter.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Spiegel Online.

Катастрофа произошла в северозападныхой земле Мекленбург-Передняя Померания. По данным издания, два истребителя столкнулись в воздухе во время тренировочного полета и разбились. Эту информацию подтвердили в министерстве внутренних дел и Бундесвере.

По предварительной информации, пилоты успели катапультироваться. О том, где они сейчас, пока не известно.

Инцидент произошел около 14 часов дня по местному времени в 30 километрах на юг от города Гюстров.

Радиостанция Ostseewelle опубликовала видео, на котором видно два столба дыма, поднялись над разбитыми истребителями. На месте события, как утверждается, начал гореть лес. Пожарные и спасатели поспешили на место катастрофы.

EUROFIGHER ZUSAMMENGESTOßEN Nach Ostseewelle-Informationen sind über der Müritzregion zwei Eurofighter zusammengestoßen und abgestürzt. Mehr dazu in unseren Nachrichten. pic.twitter.com/RwqmYjU7yh — Ostseewelle HITRADIO (@ostseewelle_de) 24 июня 2019 г.

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