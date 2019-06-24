Синод ПЦУ: У Филарета забрали право управлять епархией

Православная церковь Украины лишила почетного патриарха Филарета прав епархиального архиерея, а все имущество бывшей УПЦ КП останется под руководством ПЦУ.

Такое решение принял священный синод ПЦУ 24 июня, информирует Украинская правда.

«Почетный патриарх Филарет остается в составе епископата Православной церкви Украины, однако потерял канонические права и обязанности, связанные с управлением епархией», – говорится в решении ПЦУ.

Отмечается, что Филарет может через письмо на имя предстоятеля ПЦУ Епифания, обратиться к синоду относительно его будущего положения в православной церкви.

Синод отметил, что все приходы и монастыри Киева, которые находились в составе УПЦ Киевского патриархата остаются в составе ПЦУ, потому что Филарет нарушил процедуру регистрации Киевской епархии, в частности не представил необходимых документов.

На съезде ПЦУ также согласились, что собрание 20 июня под руководством Филарета не имело никаких полномочий на принятие решений по ликвидированной УПЦ КП.

Синод 24 июня исключил из состава епископата ПЦУ преосвященного Иоасафа (Шибаева), митрополита Белгородского и Обоянского, и Преосвященного Петра (Москалева), епископа Валуйского, викария Белгородской епархии.

Такое решение приняли из-за «действия священнослужителей направленые на возмущение противостояния в церковной среде, противления соборным решениям и участие в осуществлении рукоположений в чужой епархии вопреки устава».

Кроме того решено, что все, кто получит епископский сан без избрания синодом ПЦУ, не смогут в будущем стать членами епископата ПЦУ.

В заседании приняли участие все члены синода, кроме Филарета (без уважительной причины) и архиепископа Донецкого и Мариупольского Сергея (по уважительной причине).

Также синод решил, что отстраненные от служения архимандрит Андрей (Маруцак) и иеромонах Илья (Зеленский) могут письменно в течение одного месяца обратиться к синоду через представление на имя Епифания.

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