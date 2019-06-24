Специалисты озвучили стоимость отдыха на море в Украине

В самый разгар сезона отпусков средневзвешенные цены на отдых на пляжных курортах в Украине выросли на 15-20% по сравнению с прошлым годом.

Об этом пишут «Вести» со ссылкой на руководство курортов и заявления туристов.

Директор Центра развития туризма Украины Владимир Царук прокомментировал рост цен и рассказал о его причинах.

«В этом году много туристов из Беларуси, Польши и даже Германии за счет различных музыкальных и гастрономических фестивалей... На первой линии в разгар сезона можно найти советские базы, где стоимость номера около $20-25. Правда, удобства могут быть на улице, а комната – без кондиционера и ТВ. Если же с комфортом, то $40-55», – пояснил эксперт отрасли.

При этом туристы жалуются на плохие дороги к курортам, отсутствие необходимой инфраструктуры (чаще всего – туалетов и парковок), а также на мусор и «зеленый» из-за разложения водорослей море. Также периодически возникают жалобы на мошенников, которые стараются обмануть туристов с жильем и перевозкой до курорта.

«Таксисты в Одессе пытались содрать с нас 1,5 тысячи грн за проезд в Коблево. Хотя маршрутки стоят 110 грн с человека. Цены на продукты и в кафе также непомерно высокие. В итоге десятидневный отдых с семьей обошелся в 18 тысяч грн. Лучше бы добавил $300 и поехал в Турцию», – рассказывает о своей поездке на море турист из Киева.

«За десять дней отдыха мы заплатили примерно $1,5 тысячи. В эту сумму вошло проживание в двухместном номере люкс, трехразовое питание, бесплатные бассейн и шезлонги на пляже», – рассказывает другая туристка о поездке на отдых в Херсонской области.

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