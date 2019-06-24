Снижение цены на газ: Эксперт считает, что для этого есть определенные основания

В Украине есть основания для снижения цены на газ. Уже разрабатывались варианты, как это сделать и для населения, и для промышленности.

Такое мнение в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK высказала кандидат философских наук Александра Решмедилова.

Она согласилась, что Украине нужно жестко проводить переговоры с РФ на выгодных для нас условиях – и отстаивать свое в вопросе поставок газа.

«У нас сейчас уникальная возможность, когда Украина имеет козыри на руках, которые нужно разыграть. Если не вести игру, то козыри становятся ненужными», – считает эксперт.

По ее мнению, энергетический вопрос «никуда не денется», его нужно решать, ведь «Северный поток – 2» диктует определенные угрозы.

«Нужно еще вовремя обрисовать собственные позиции и не потерять их. Угрозы – колоссальные. Не хотелось бы, чтобы Европа была заложником этих переговоров, это их точно будет раздражать», – считает Решмедилова.

Кроме того, она подчеркнула: даже после возможных переговоров существует определенное основание, что тарифы будут снижены.

«Уже были озвучены варианты, как снизить цену и для потребителей, и для промышленности. Этим должна заняться украинская власть и, непосредственно, будущий Кабинет министров. Ведь все переговоры могут происходить лишь тогда, когда дозавантажиться власть», – считает Решмедилова.

По ее словам, от того, кто будет профильным министром, ответственным и вести переговоры, зависит многое.

«С теми, кто ведет их сейчас, переговоры были неэффективными и зашли в тупик», – подчеркнула Александра Решмедилова.

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