Саакашвили: Гражданство вернул через суд и право на регистрацию в ЦИК тоже получу

Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатов в народные депутаты, включенных в избирательном списке партии «Рух новых сил» Михеила Саакашвили. Но это не удивительно, ведь, по словам самого Саакашвили, никому не нужны те, кто действительно хочет справедливости и борется с коррупцией.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Комментарии» телеканала ZIK рассказал сам Михаил Саакашвили, лидер политической партии «Рух новых сил». «Я думаю, всем понятно, что ЦИК на самом деле не зарегистрировало только одну политическую силу, потому что считаю, что о КПУ даже не стоит серьезно говорить. Именно это еще раз доказывает, что в Украине есть одна политическая сила, которой очень боятся коррумпированные олигархические структуры», – сказал Саакашвили. Он подчеркнул, что против него выступают много известных политиков, а все потому, что они боятся противодействия, в частности, в коррупционных деяниях.

«Все очень просто, но именно Кернес, Труханов, также остатки Порошенко и «Народного фронта». Именно они не хотят, чтобы Сакварелидзе, Лановой и не только, прошли в парламент. Потому что именно эти люди под вымышленными предлогами сначала начали проверять наши счета в «Приватбанке» по финансированию терроризма, но в последнюю минуту этот вопрос как-то решился. А сейчас придрались к какой-то описке, которую можно устранить механическим путем», – отметил он.

По его словам, последнее слово в отказе в регистрации принадлежит представителю Центральной избирательной комиссии родом из Харькова. Поэтому он будет судиться.

«Вчера представитель «Народного фронта» из Харькова, и не только он, в ЦИК проверили все и решили нас не допускать к выборам. Конечно, мы пойдем в суд. Потому что я уже отстоял свое право, когда у меня отобрали гражданство и несмотря на все хочу пойти на выборы. Точно так же мы сейчас пойдем на выборы, несмотря на все остатки коррумпированной системы. Именно поэтому «Рух новых сил» антикоррупционным «спецназом» обязательно попадет в парламент», –добавил Саакашвили.

Напомним, ЦИК отказала в регистрации кандидатов в народные депутаты, включенных в избирательный список партии «Рух новых сил» Михеила Саакашвили.

При рассмотрении этого вопроса ЦИК отметила, что внеочередные выборы народных депутатов назначены на 21 июля 2019 года Указом Президента Украины от 21 мая 2019 года. А следовательно, рассмотрение 8 мая 2019 года на заседании совета политической партии «Рух новых сил» Михеила Саакашвили вопросам, связанных с участием партии во внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, не мог быть осуществлен.

Читайте больше новостей на тему: Саакашвили

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.