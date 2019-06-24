После наводнения индийские археологи наткнулись на следы древней цивилизации

Группа археологов во время раскопок обнаружила десяток терракотовых фигур, которые оказались остатками давно утраченной доисторической культуры, известной лишь со страниц древних рукописей на санскрите.

Об этом сообщил The Guardian, пишут Акценты.

Уникальная находка была сделана на территории реки Памба в Индии. Фигуры были найдены после наводнения. Статуи мужчин, женщин и богов были обнаружены местными рыбаками, которые, наткнувшись на находки, связались с местными властями.

После исследования места обнаружения артефактов командой из Департамента археологии штата Керала ученые пришли к выводу, что найденные статуи, вероятно, принадлежат к культуре Памба, также известной как Пампа.

Ученые утверждают, что нашли множество свидетельств того, что место раскопок принадлежало бывшему религиозному культу, в котором, среди других богов поклонялись так называемым змеевидным божествам – нагам.

Как считают археологи, фигуры находились в храме, который был построен в честь бога Айяппа. В этом пока нет уверенности, но археологи отправили находки для дальнейшего анализа и начали готовиться к более масштабных раскопок.

Руководитель миссии профессор археологии Крішнарадж К. считает, что здесь был принесен в жертву и похоронен жрец до сих пор неизвестной этнической группы и даже религии.

«Мы знали, что здесь что-то есть нечто большее, чем просто пара статуй, так как ранее мы обнаружили терракотовые статуэтки из этого региона», – рассказал профессор Кришнарадж.

Однако, ученые обращают внимание на одну интересную деталь. Дело в том, что статуи женщин-нагов стоят как бы особняком от всех, объединившись вместе в линию из семи женщин. В индийской мифологии ближайшее отсылки предстает в виде изображения САПТ матрик (в переводе с индийского – семи богинь).

По мнению археологов, это является одновременно и увлекательным, и несколько тревожным открытием, ведь САПТ матрик с нагами – первая из найденных. Кроме статуй и жертвенника, археологи обнаружили и небольшое захоронение.

Стоит отметить, ПАМБА – это одна из самых известных цивилизаций, которая когда-то развивалась на территории Индии. Интересно, что именно ее представители заложили основы современного индуизма.

Несмотря на это, память о них осталась только в древних манускриптах, написанных на санскрите, хотя не исключено, что благодаря этому открытию представление о данной культуре может измениться.

Согласно имеющейся информации, эта культура возникла в бассейне реки Пампа и продолжалась примерно с 3000 года до н.э. к 1200 году до н.э. Вероятно, именно там появился один из богов индуистского пантеона Айяппа.

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