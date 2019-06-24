Полиция требует ужесточить ответственность за сексуальные преступления против детей

С начала 2019 года в Украине убиты более 50 детей, поэтому полиция просит Верховную Раду усилить защиту детей от насилия.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

«Мы хотим достучаться до депутатов Верховной Рады, что нужно рассмотреть этот законопроект №6607. Должен быть Единый реестр лиц, совершивших сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних. В частности, такой реестр существует в европейских странах. Повышенное внимание к этим людям – это большая профилактика, это останавливает таких людей», – цитируются в сообщении слова председателя Нацполиции Сергея Князева.

«К сожалению, в этом году более 50 детей убиты. И вопрос как защитить наших детей – стоит перед нами всеми. Следовательно, Национальная полиции была одним из инициаторов подачи петиции об ужесточении наказания за сексуальные преступления в отношении детей до Верховной Рады»,- добавил Князев.

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