Махинации в «оборонке»: ГБР предотвратило растрату 9 млн грн на Киевском бронетанковом заводе, – Варченко

Государственное бюро расследований (ГБР) предотвратило растрату государственных средств на сумму более 9 млн грн должностными лицами ГП «Киевский бронетанковый завод» на фиктивных тендерах.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко.

«Следователями Управления по расследованию военных преступлений ГБР, в рамках расследования уголовного производства по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, предупреждено растрату государственных средств должностными лицами ГП «Киевский бронетанковый завод» на сумму более 9 млн грн», – сообщила Ольга Варченко.

Как говорится в посте, было установлено, что служебные лица ГП «Киевский бронетанковый завод» 30.07.2018 года был заключен договор поставки с ООО «Торговый дом «Партсет». В рамках договора под видом новых была фактически осуществлена ​​поставка комплектующих и запчастей к бронетанковой технике, которые уже были в использовании и не соответствуют установленным техническим требованиям.

«Указанный договор заключен 30.07.2018 на сумму 3,8 млн грн, при этом тендер на поставку проведен только 10.08.2018, то есть через 11 дней, во время которого среди четырех участников установлено победителя именно ООО «Торговый дом «Парсет», который предложил аналогичную сумму. То есть договор поставки на соответствующую сумму был заключен ранее проведенного тендера, что указывает на фиктивность проведения процедуры закупки», – пояснила первая заместитель директора ГБР.

Ольга Варченко сообщила, что в дальнейшем в рамках этого договора были подписаны дополнительные спецификации, в результате чего сумма договора выросла до 9,14 млн грн.

«ГП «Киевский бронетанковый завод» оплату за указанные запчасти в сумме 9,14 млн грн не осуществило, при этом, согласно информации ГФС, была предоставлена ​​отчетность о поставке товаров на указанную сумму. Досудебное расследование продолжается», – сообщила Ольга Варченко.

Напомним, Ольга Варченко сообщала о том, что в ГБР разработали проект Инструкции о порядке взаимодействия по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию фактов пыток.

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