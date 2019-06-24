Львовское «Динамо» в восьмой раз выиграло Кубок Украины по водному поло

Во Львове, на водном площадке бассейна СКА вчера, 23 июня, завершился заключительный день «Финала четырех» Кубка Украины-2019 по водному поло, который на этот раз проходил в рамках празднования 70-летия создания ватерпольной команды львовского «Динамо».

Как сообщает dynamolviv.com именно юбиляры и завоевали второй по значимости национальный трофей, вернув его в город Льва. В финальной игре «бело-синие» более чем убедительно обыграли сборную Харьковской области со счетом 15:5, тем самым взяв реванш за поражение годичной давности.

Следует отметить, что уже после первого периода динамовцы вели с комфортным преимуществом в пять мячей – 6:1. Добавим, что «Динамо» в восьмой раз в своей истории покорил кубковую вершину. Ранее львовяне добывали трофей в 1997, 2001, 2012, 2014, 2015, 2016 и 2017 годах.

А перед принципиальным галицко-слобожанским противостоянием состоялся «малый» финал за третье место, в котором команда Львовского училища физической культуры почти с аналогичным счетом – 16:5 – взяла верх над ВК «Мариуполь».

МАТЧ ЗА ТРЕТЬЕ МЕСТО

ЛУФК – ВК «Мариуполь» – 16:5 (2:1, 4:0, 4:4, 6:0)

23 июня. Начало – 12:00. Львов. Бассейн СКА. Облачно. +21°С. 250 зрителей.

СУДЬИ: Михаил Лебедев (Киев), Владимир Гавриленко (Ужгород).

ЛУФК: 1. Нестор Бабский, 13. Ярослав Порицкий – 2. Мартин Пум, 3. Игорь Якубец, 4. Владимир Булачек, 5. Ростислав Наумчик, 6. Роман Грищук (капитан), 7. Орест Джура, 8. Чингиз Агаджанов, 9, Игорь Кечеджи, 10. Константин Алексеев, 11. Виталий Степанюк, 12. Антон Погосян, 14. Дмитрий Лавришинець, 15. Алексей Завальный.

Тренеры – Юрий Сидорович, Игорь Зинкевич.

ВК «МАРИУПОЛЬ»: 1. Даниил Коваленко, 13. Александр Бошняков – 2. Богдан Дьяков, 3. Данил Шабан, 4. Владимир Криволапов, 5. Илья Христенко, 6. Дмитрий Найденов, 7. Евгений Белла, 8. Валентин Седых (капитан), 9. Евгений Нариця, 10. Владислав Михайлов, 11. Константин Шевченко, 12. Ярослав Зеленый, 14. Дмитрий Щербаков, 15. Иван Тетеркин.

Тренеры – Тимур Шилин, Георгий Баранников.

ГОЛЫ: Джура (01:09, в большинстве, 10:31, 10:55, в большинстве, 24:27), Погосян (02:45, 18:57, 26:05), Степанюк (09:00, в большинстве, 26:44), Пус (11:20, 21:46, 31:29), Кечеджи (20:26), Якубец (23:37, пенальти), Алексеев (24:57, 27:38) – Дьяков (03:32, 17:16), Седых (22:15), Криволапов (22:44, 23:28).

НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ ПЕНАЛЬТИ: Пус (07:49, мимо ворот) – Дьяков (31:46, перекладина).

ФОЛЫ: Булачек (04:00, 31:46, пенальти), Агаджанов (04:26), Кечеджи (05:30), Лавришинець (13:57, 20:40), Грищук (16:55), Джура (19:55), Пус (22:11), Якубец (28:18, 31:45) – Христенко (01:00, 17:40), Дьяков (07:49, пенальти), Шевченко (08:45), Криволапов (10:38), Белл (13:16, 23:37, пенальти).

УДАЛЕНИЕ ДО КОНЦА ИГРЫ С ПРАВОМ ЗАМЕНЫ: Якубец (31:45, неспортивное поведение).

РЕАЛИЗАЦИЯ ЧИСЛЕННОГО БОЛЬШИНСТВА: три гола / пять попыток – ноль голов / десять попыток.

ФИНАЛЬНЫЙ МАТЧ

Сборная Харьковской области – «Динамо» (Львов) – 5:15 (1:6, 2:2, 1:5, 1:2)

23 июня. Начало – 12:00. Львов. Бассейн СКА. Облачно. +21°С. 250 зрителей.

СУДЬИ: Сергей Мельников (Кишинев, Молдавия), Вячеслав Костанда (Мариуполь).

СБОРНАЯ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 1. Виталий Петров (капитан), 13. Святослав Байбус – 2. Денис Гурцкая, 3. Дмитрий Ашанин, 4. Никита Апостол, 5. Егор Ивахно, 6. Александр Ермаков, 7. Александр Абрамов, 8. Михаил Черпак, 9. Вадим Евстратов, 10. Никита Бажинов, 11. Григорий Онишенко, 12. Игнат Маймулин, 14. Вячеслав Скрипник, 15. Денис Гусаков.

Тренеры – Сергей Столяров, Тарас Головкин, Сергей Колточихин.

«ДИНАМО»: 1. Константин Никольский, 13. Захарий Федорко – 2. Мартин Фамера, 3. Юрий Мамєтьев, 4. Михаил Лесной, 5. Александр Дядюра (капитан), 6. Александр Ил, 7. Срджан Антониевич, 8. Артемий Толстиков, 9. Владислав Бабаенко, 10. Владимир Войтенко, 11. Юре Марелья, 12. Виктор Момот, 14. Олег Добуш, 15. Артемий Петрусенко.

Тренеры – Алексей Шведов, Денис Волончук.

ГОЛЫ: Ермаков (02:35, 19:08, в большинстве), Абрамов (11:56, 15:11, в большинстве), Апостол (28:59) – Дядюра (00:21, пенальти, 26:24, в большинстве), Антониевич (02:14, 03:55, в большинстве, 11:35, 23:57), Момот (04:35, 13:19, в большинстве, 19:38), Маметьев (05:18, 16:36, в большинстве), Войтенко (07:28), Добуш (20:32, в большинстве, 21:27, пенальти, 30:19).

ФОЛЫ: Абрамов (00:21, пенальти, 03:39), Маймулин (13:00), Гусаков (16:23), Скрипник (20:16), Ермаков (21:27, пенальти), Бажинов (26:05), Апостол (27:37, обоюдное) – Фамера (07:44), Бабаенко (09:35, 10:38, 20:43), Лесной (15:02, 19:01), Добуш (15:53), Антониевич (16:59, 17:58, 25:40), Толстиков (27:37, обоюдное), Петрусенко (28:38), Ил (31:45).

УДАЛЕНИЕ ДО КОНЦА ИГРЫ С ПРАВОМ ЗАМЕНЫ: Бабаенко (20:43, три фола), Антониевич (25:40, три фола).

РЕАЛИЗАЦИЯ ЧИСЛЕННОГО БОЛЬШИНСТВА: два гола / двенадцать попыток – пять голов пять попыток.

Водное поло. Мужчины. Кубок Украины 2019 года. «Финал четырех»

22 – 23 июня. Львов. Бассейн СКА

Главный судья соревнований – Виталий Лисун (Киев, национальная категория)

Судьи: Сергей Мельников (Кишинев, Молдова, международная категория), Вячеслав Костанда (Мариуполь, международная категория), Михаил Лебедев (Киев, национальная категория), Владимир Гавриленко (Ужгород, национальная категория).

День первый. 22 июня (суббота)

18:15. ЛУФК (Львов) – Сборная Харьковской области– 7:10 (3:4, 2:0, 2:2, 0:4)

19:30. «Динамо» (Львов) – ВК «Мариуполь» – 21:0 (4:0, 3:0, 8:0, 6:0)

День второй. 23 июня (воскресенье)

12:00. Матч за третье место

ЛУФК (Львов) – ВК «Мариуполь» – 16:5 (2:1, 4:0, 4:4, 6:0)

13:30. ФИНАЛ

Сборная Харьковской области – «Динамо» (Львов) – 5:15 (1:6, 2:2, 1:5, 1:2)

ИТОГОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ

1. «Динамо» (Львов)

2. Сборная Харьковской области

3. ЛУФК (Львов)

4. ВК «Мариуполь»

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ НАГРАДЫ

Лучший вратарь – Нестор Бабский (ЛУФК Львов)

Лучший защитник – Александр Абрамов (Сборная Харьковской области)

Лучший нападающий – Срджан Антониевич («Динамо» Львов)

Лучший тренер – Юрий Сидорович (ЛУФК Львов)

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