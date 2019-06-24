Кличко уволил и. о. директора КП «Киевавтодормост»

Мэр Киева Виталий Кличко уволил с должности исполняющего обязанности директора коммунального предприятия «Киевавтодормост» Дмитрия Котлубея из-за инцидента на Осокорках. Там кусок путепровода обрушился прямо на машину.

Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.

«Сегодня произошло событие на Осокорках, где осыпались куски штукатурки на путепроводе и попали на авто, которое проезжали под мостом. Я считаю, что в этом виноват балансодержатель путепровода. Он должен вовремя обследовать объекты, за надлежащее состояние которых отвечает, и оперативно предоставлять информацию другим службам о выявленных проблемах. Я увольняю исполняющего обязанности директора КП «Киевавтодормост» Дмитрия Котлубея за халатное отношение к своим обязанностям», – отметил киевский мэр.

Он также добавил, что поручил транспортному департаменту провести оперативную проверку всех инфраструктурных объектов в столице и доложить о сооружениях, которые особенно нуждаются в ремонте.

«Также я поручил Департаменту транспорта КГГА обследовать все искусственные сооружения в столице и оперативно предоставить информацию о самых проблемных мостах из тех, где не происходят ремонтные работы», – рассказал Виталий Кличко.

Как сообщалось ранее, после проведения финансовой проверки Кличко уволил руководителей Департамента соцполитики КГГА и поручил уволить директора тендерного комитета этого же департамента и руководителей структурных подразделений, причастных к нарушениям законодательства.

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