Хуже некуда: российский оппозиционер спрогнозировал поведение РФ в случае возвращения делегации в ПАСЕ

Любое членство в международных структурах заставляет руководство России хотя бы делать вид, что они ведут себя по-человечески.

Об этом в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK во время телефонного включения заявил президент общественного движения «Союз правых сил», российский оппозиционер Леонид Гозман.

Эксперт, отвечая на вопрос о вероятности возвращения российской делегации в ПАСЕ, отметил, что санкции в отношении делегации РФ вполне оправданы, ведь эта страна совершила акт агрессии в отношении Украины.

«Я считаю, что лишение права выступать, голосовать и прочее – это не лишение права моего как гражданина России на то, чтобы выступали мои представители, ведь они совсем не мои представители. Они вообще неизвестно, кого представляют. Однако, с другой стороны,... на самом деле мне жаль, что Россия сейчас не является реальным членом этой структуры, ибо любое напоминание народу нашей страны и политическим элитам нашей страны о том, что мы – европейское государство, мы, естественно, является частью Европы, мне кажется, является правильным, потому что мы действительно европейская страна и мы есть и должны быть частью Европы», – заявил Леонид Гозман и добавил, что надеется на то, что российская политика каким-то образом по этому вопросу изменится.

Российский оппозиционер подчеркнул, что любое членство в международных структурах, например, в G7 и тому подобное, заставляет руководство России хотя бы делать вид, что они ведут себя по-человечески.

По его мнению, если российскую делегацию таки вернут в ПАСЕ, Украине не следует опасаться, что РФ воспримет такй шаг, как карт-бланш и начнет вести себя еще более недостойно.

«Потому что поведение наших начальников в отношении Украины и в отношении других соседей... это поведение определяется внутренними причинами. И даже, если вернут в ПАСЕ, то, уверяю вас, хуже наша политика не будет. Она вряд ли будет лучше, но не будет хуже хотя бы потому, что хуже уже некуда», – заявил Леонид Гозман.

Как сообщали, 24 июня открылась сессия ПАСЕ, которая может вернуть делегацию России.

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