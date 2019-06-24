Без транзита газа Украина замерзнет, – политический консультант

Украине необходимо оставаться в статусе транзитера газа, чтобы сохранять влияние на геополитическом пространстве Европы.

Об этом в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK заявил политический консультант Михаил Чаплыга.

«Без транзита российского газа Украина замерзнет. Никакого реверса не было и нет. Потому что газ мы берем из транзита», – отмечает эксперт.

Михаил Чаплыга подчеркивает, что российский газ нужен не только Украине, но и Европе.

«Для Украины приемлемый объем транзита – это три миллиарда долларов в год. Транзит – это жизненно необходимая ниточка газа, которую мы получаем. Европе тоже нужен газ, но она дает понять, что никому ничего не обязана», – говорит эксперт.

Германия объявила себя газовым хабом Европы, обращает внимание Чаплыга.

«Большей части Европы все равно, откуда Германия берет газ: из России, Украины или из воздуха. Германия, как хаб, его просто продает. К сожалению, это в свое время не сделала Украина. Мы предлагали схему, по которой на восточной границе покупали бы газ, а на западном продавали его», – объясняет эксперт.

То, что Украина не стала газовым хабом для Европы, ослабляет нашу позицию в геополитическом поле, впрочем, статус транзитера тоже нельзя терять, подчеркивает Чаплыга.

«Мы должны сохранить транзит. Потери, которые сегодня «рисует» «Нафтогаз» – должны быть уменьшены до реальных. Необходимо остановить воровство газа. Возможно, отсеяв лишнее, на геополитической шахматной доске сможем найти наше место», – отмечает эксперт.

Напомним, на совместной с Ангелой Меркель пресс-конференции в Берлине президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Россия достигнут договоренностей по транзиту газа на приемлемых для Украины условиях.

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