Из-за поста в ФБ относительно участников ЛГБТ против заместителя городского головы Сум открыто производство

Один из заместителей Сумского городского головы Максим Галицкий накануне проведения Марша Равенства в поддержку ЛГБТ-сообщества в своем Facebook написал, что хотел бы видеть таких лиц в концлагерях.

Галицкий опубликовал черно-белое фото заключенных в нацистском концлагере с подписью: «ЛГБТ-прайд здорового человека. Верю – не за горами время, когда т.наз. прайды будут выглядеть именно так», сообщает Общественное.

Сведения в Единый реестр досудебных решений внесли 23 июня 2019 года по ч. 1 ст. 161 УК Украины – умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства или оскорбление чувств граждан в связи с их убеждениями (наказание предусмотрено в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового).

Следствие поручили Главному управлению национальной полиции в Сумской области.

14 июня в Киеве началась прайд-неделя «KyivPride-2019», которая завершилась Маршем Равенства. Основной темой Марша в этом году стала «Свобода. Единство. Борьба», а главным лозунгом – «Наша традиция – это свобода!». Общественное стримило вживую с Марша. Люди скандировали «Бунтуй! Люби! Права не отдавай!», пели гимн. Также в этом году впервые в рамках Марша прошла колонна ЛГБТ-военных.

Во время шествия противники Марша Равенства ворвались в колонну. 9 человек, которые планировали провокации, задержали. Также противники Прайда планировали забросать экскрементами участников Марша Равенства. Трое человек задержаны.

Платформы в этом году не было из-за запугивания, сообщили участники Марша.

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