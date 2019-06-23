Японским школьникам разрешили пользоваться смартфонами

Департамент образования Токио отменил свой запрет на пользование мобильными телефонами в школах, введенный десять лет назад.

Об этом информирует NHK, передает Укринформ.

«Представители департамента образования Токио решили позволить учащимся общественных средних школ приносить в школу смартфоны. Департамент отмечает, что смартфоны являются хорошим инструментом для подтверждения безопасности детей во время стихийного бедствия. Смартфоны также, по словам представителей департамента, все чаще используются на уроках», – говорится в сообщении.

Отмечается, что десять лет назад департамент запретил использовать мобильные телефоны и смартфоны в большинстве школ Токио.

Однако, как показал проведенный в прошлом году опрос, 97,3% учащихся старших классов средних школ имеют смартфоны. И, вероятно, многие приносят их на занятия.

В образовательном департаменте также заявили, что решение о том, разрешать ли ученикам пользоваться наушниками, остается на усмотрение директоров школ.

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