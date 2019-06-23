В избирательном округе на Киевщине нашествие «двойников»

В одномандатном избирательном округе №92 в Киевской области на досрочных выборах в Верховную Раду баллотируется ряд кандидатов с одинаковой фамилией.

Об этом сообщает Общественное со ссылкой на ЦИК.

«На округе баллотируется народный депутат Виталий Гудзенко и двое людей с идентичным именем и фамилией. Кроме того, на том же округе выдвигается бывший прокурор Александр Ференец. Двое других кандидатов с такой фамилией также имеют идентичное имя», – говорится в сообщении.

«Известно, что в Украине действительно есть нечестная избирательная технология – регистрировать «двойников» с одинаковыми фамилиями и именами. Ее цель – ввести в заблуждение невнимательного избирателя, который может ошибочно отдать голос не за того человека, за которого собирался голосовать. Нередко оказывается, что «двойником» известного политика становится человек с такой же фамилией, впрочем, о его деятельности и кем является этот человек – публично неизвестно ничего», – прокомментировал ситуацию координатор Гражданской сети ОПОРА в Закарпатской области Ярослав Гулан.

Он отметил, что поскольку имена размещаются в бюллетене в алфавитном порядке, избирателям надо быть очень внимательными и тщательно вычитывать сопутствующую информацию о кандидатах.

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