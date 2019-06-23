В Стамбуле проходят повторные выборы мэра

В Стамбуле в воскресенье, 23 июня, проходят повторные выборы мэра, после того, как ЦИК отменил итоги результатов выборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на HaberTurk.

Избирательные участки работают с 08:00 до 17:00 по местному времени. За пост мэра борются более 20 кандидатов. Основная борьба должна развернуться между экс-премьером Турции, который представляет правящую Партию справедливости и развития Бинали Йилдиримом и представителем оппозиционной Народно-республиканской партии Экремом Имамоглу.

Имамоглу должен был занять пост мэра Стамбула по итогам выборов, которые проходили 31 марта, где он победил с перевесом в несколько тысяч голосов (менее 0,3%). Однако партия Эрдогана подала апелляцию из-за нарушений, допущенных во время голосования.

Ранее сообщалось, что ЦИК Турции отменил итоги муниципальных выборов в Стамбуле. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Турции вынесла решение об отмене итогов муниципальных выборов в Стамбуле.

Напомним, 17 апреля Высшая избирательная комиссия Турции признала победу кандидата от председателя оппозиционной партии в стране – Народно-республиканской партии – Экрема Имамоглу на выборах мэра Стамбула.

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