В Полтавской области разбился АН-2
В Полтавской области, вблизи села Млынки (Лохвицкий район) разбился самолет АН-2.
Как информирует ГУ ГСЧС Украины в Полтавской области, в самолете находилось 2 пилота, которые самостоятельно эвакуировались до прибытия спасателей.
Сообщение в Службу спасения «101» поступило от местного жителя.
В результате падения самолет начал гореть. Бойцы ГСЧС локализовали пожар в 10:16, а в 11:00 ликвидировали.
По предварительной информации, самолет летел на опрыскивание сельскохозяйственных посевов.
Привлечено от ГСЧС 6 человек личного состава и 1 единица техники. Пилоты самолета доставлены в районную больницу. Причины авиационного происшествия устанавливают следователи.
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