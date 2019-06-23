В Полтавской области разбился АН-2

В Полтавской области, вблизи села Млынки (Лохвицкий район) разбился самолет АН-2.

Как информирует ГУ ГСЧС Украины в Полтавской области, в самолете находилось 2 пилота, которые самостоятельно эвакуировались до прибытия спасателей.

Сообщение в Службу спасения «101» поступило от местного жителя.

В результате падения самолет начал гореть. Бойцы ГСЧС локализовали пожар в 10:16, а в 11:00 ликвидировали.

По предварительной информации, самолет летел на опрыскивание сельскохозяйственных посевов.

Привлечено от ГСЧС 6 человек личного состава и 1 единица техники. Пилоты самолета доставлены в районную больницу. Причины авиационного происшествия устанавливают следователи.

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