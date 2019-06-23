В Китае толчки магнитудой 5,4: пострадали 19 человек

На юго-западе Китая в провинции Сычуань в результате землетрясения количество пострадавших составляет 19 человек.

Об этом говорится в опубликованном в воскресенье заявлении местных властей, передает Сегодня.

По данным источника, 11 человек находятся в медицинских учреждениях. Еще восемь получили незначительные травмы и уже выписаны из больницы. Ранее сообщалось о 16 пострадавших.

Подземные толчки магнитудой 5,4 произошли в субботу вечером в 22:29 по местному времени в районе города Ибинь провинции Сычуань. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

В воскресенье в 8:28 по местному времени там были зафиксированы повторные толчки магнитудой 4,6. Очаг залегал на глубине 14 км.

Напомним, землетрясение магнитудой 5,9 произошло в западной части Тихого океана, возле группы небольших островов Санта-Крус. По имеющимся данным, эпицентр подземных толчков находился в нескольких сотнях километров на юго-восток от столицы государства Соломоновы острова, города Хониара, население которого составляет около 64 тыс. лиц.

Кроме того, минимум 21 человек пострадал в Японии в результате сильного землетрясения магнитудой 6,7, произошедшего во вторник вечером в Японском море рядом с префектурой Ямагата. Большинство пострадавших – пожилые люди.

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