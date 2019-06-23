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Новости » События 23 июня, 2019, 21:50
В Кривом Роге мужчина бросил гранату в прохожего

В Кривом Роге между двумя мужчинами произошел конфликт на остановке общественного транспорта.

Один из мужчин бросил в оппонента гранату РГД-5, передает Нацполиция.

В результате мужчина 1987 года рождения был ранен и его госпитализировали в больницу.

По факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство).

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства.

 
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2019-06-23 23:59 :17