В Харькове избирателей пытались подкупить лекарствами

Полиция Харькова открыла уголовное производство по факту подкупа избирателей. Во время мониторинга сети Интернет был выявлен ряд сообщений граждан, в которых они указывали на факт распространения наборов с лекарственными средствами.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

«Согласно информации, распространенной в социальных сетях, неизвестные раздавали харьковчанам коробки с лекарствами от имени одного из кандидатов в депутаты Верховной рады Украины. Граждане расценивают это как попытку повлиять на реализацию избирателями округа № 169 избирательного права во время голосования на досрочных парламентских выборах и заставить людей отдать свой голос за определенного кандидата», – говорится в сообщении.

По данному факту следователем Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 1 до 3 лет.

Читайте больше новостей на тему: выборы

Читайте больше новости о: выборы

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.