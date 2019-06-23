В Харькове избирателей пытались подкупить лекарствами

Полиция Харькова открыла уголовное производство по факту подкупа избирателей. Во время мониторинга сети Интернет был выявлен ряд сообщений граждан, в которых они указывали на факт распространения наборов с лекарственными средствами.
Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
«Согласно информации, распространенной в социальных сетях, неизвестные раздавали харьковчанам коробки с лекарствами от имени одного из кандидатов в депутаты Верховной рады Украины. Граждане расценивают это как попытку повлиять на реализацию избирателями округа № 169 избирательного права во время голосования на досрочных парламентских выборах и заставить людей отдать свой голос за определенного кандидата», – говорится в сообщении.
По данному факту следователем Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 1 до 3 лет.
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