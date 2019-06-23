В Германии активизировались правые экстремисты

Федеральное ведомство по охране конституции Германии (BfV) зафиксировало в 2018 году существенный рост количества насильственных преступлений, совершенных правыми экстремистами.

Об этом сообщает DW.

В течение 2018 года в Германии было совершено восемь попыток убийства по правоэкстремистским и ксенофобским мотивам.

Кроме того, общее количество насильственных преступлений, совершенных правыми экстремистами, возросло с 28 в 2017 году до 48 в 2018-ом.

Возросло и количество тех, кого правоохранители квалифицируют как правых экстремистов. В 2018 году правыми экстремистами в Германии было признано 24,1 тысячи человек, что несколько больше чем годом ранее.

Кроме того, практически половина из этих лиц считаются «настроенными на насилие». Среди левых экстремистов, настроенных на насилие насчитывается около девяти тысяч человек, говорят в Федеральном ведомстве по охране конституции.

Главными объектами враждебности правых экстремистов считаются искатели убежища и мусульмане, а также и кое-кто из политиков. Относительно центрального пункта их идеологии, то здесь все вращается вокруг борьбы с «чуждым влиянием» и попытками уберечь «национальную идентичность», что, по мнению правых экстремистов, оказалась под угрозой исчезновения.

Показательным является также и рост числа так называемых «рейхсбюргеров» и «самоуправленцев»: если в 2017 году в ФРГ их насчитывалось 16,5 тысячи, то 2018 года таких граждан было уже 19 тысяч. Из них 950 считаются правыми экстремистами.

«Рейхсбюргери» считают, что Германия до сих пор оккупирована западными союзниками. Они не признают существования ФРГ как государственного образования, а также нынешних госучреждений, законов и представителей власти.

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