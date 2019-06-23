В Администрации Зеленского сделали заявление относительно Марша Равенства

Национальная полиция Украины должна гарантировать безопасность всех украинцев в дни Марша равенства и принять меры для недопущения столкновений между сторонниками и противниками Марша.
Об этом говорится в заявлении Администрации Президента Украины, которое размещено на странице в Фейсбук.
В частности отмечается, «Президент является гарантом прав и свобод человека. Конституцией Украины определено, что граждане имеют равные конституционные права и свободы и являются равными перед законом, а следовательно не может быть привилегий или ограничений по разным признакам, таким как цвет кожи, пол, национальность, язык и тому подобное.
Каждый гражданин должен чувствовать себя в безопасности и не должен подвергаться насилию. Национальная полиция Украины должна гарантировать безопасность всех украинцев в дни Марша равенства и принять меры для недопущения столкновений между сторонниками и противниками Марша.»