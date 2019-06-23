Умер соратник Гриценко, избитый полицейскими

Член команды «Гражданской позиции» Александр Комарницкий, которого в Виннице избили полицейские, умер после 12-дневного пребывания в коме.

Об этом 23 июня написал председатель Винницкой облорганизации партии «Гражданская позиция» Сергей Гайструк, пишет Украинская правда.

Лидер «Гражданской позиции» Анатолий Гриценко заявил, что в партии требуют «жесткого и неотвратимого наказания убийцы в полицейских погонах, а также увольнения руководства областного Нацполиции».

«ГБР уже выдвинуло подозрение и посадило под домашний арест (подозреваемого в причастности к избиению – ред.). От министра Арсена Авакова и начальника Нацполиции Сергея Князева мы требуем немедленного увольнения руководства Нацполиции в Винницкой области», – заявил Гриценко.

«Полиция,... побила Сашу до состояния, которое стало смертельным, за что – только за то, что отказался свидетельствовать о том, о чем не имел представления и о чем не позволяла его совесть», – добавил в свою очередь Гайструк.

Напомним.

13 июня лидер «Гражданской позиции» Анатолий Гриценко обвинил полицейских в избиении своего соратника в Виннице Александра Комарницкого, которое случилось 11 июня.

В ГБР сообщали, что следователями проводится досудебное расследование в уголовном производстве относительно возможного неосторожного нанесения тяжкого телесного повреждения сотрудником полиции во время несения службы (ст. 128 Уголовного кодекса Украины).

23 июня Хмельницкий горрайонный суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста полицейскому, в результате конфликта с которым пострадал Комарницкий.

В Нацполиции заявили, что по распоряжению председателя НП Сергея Князева от служебных обязанностей отстранены четверо руководителей полиции Винницкой области, готовятся документы на увольнение заместителя начальника полиции области.

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