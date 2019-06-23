«Украина там точно будет присутствовать и освобождение моряков тоже» – Климкин о встрече Трампа и Путина

На встрече президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина будут вопросы Украины и освобождения украинских пленных моряков..

Такое убеждение высказал глава МИД Украины Павел Климкин в интервью «5 каналу», которое вышло в эфир 23 июня, сообщает Украинская правда.

«Мы поговорили с Белым домом, Госдепом относительно того, как «украинский трек» должен быть освещен (на встрече – ред.)... Конечно, Трамп сам будет принимать решение. Но в его материалах, я уверен, все будет написано правильно», – заявил Климкин.

«Украина там точно будет присутствовать, и освобождение (пленных Россией украинских моряков – ред.) там тоже будет присутствовать», – добавил он.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с президентом РФ Путиным во время саммита G20 в японской Осаке, который должен состояться 28-29 июня.

Российские военные обстреляли и захватили 24 украинских моряков 25 ноября 2018 года в Керченском проливе, также взяв в плен украинские военные катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу». Трое украинских моряков во время атаки россиян получили ранения.

«Суды» в аннексированном Крыму арестовали моряков, они были перевезены в российские СИЗО.

Пленным украинцам предъявили обвинение по ч.3 ст.322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.