ЦИК подал апелляцию на решение суда о регистрации Онищенко

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подала апелляционную жалобу на решение Шестого апелляционного админсуда, который обязал ЦИК зарегистрировать экс-нардепа Александра Онищенко кандидатом в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦИК в Facebook.

«ЦИК не соглашается с принятым судебным решением, считает его незаконным, необоснованным и вынесенным с неправильным применением норм материального права и нарушением норм процессуального права», – сообщили в ЦИК.

Также они заявили, что считают приложенные к решению выводы суда не соответствующими обстоятельствам дела.

«Центральная избирательная комиссия 23 июня 2019 года подала апелляционную жалобу на вышеуказанное решение Шестого апелляционного административного суда», – подчеркнули в ЦИК.

Ранее РБК-Украина сообщало, что суд обязал зарегистрировать Онищенко кандидатом. В своей биографии он написал, что с 2016 года и до настоящего времени находится за пределами Украины по причине того, что представлял Украину на соревнованиях по конному спорту «в статусе всадника».

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