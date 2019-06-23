ЦИК отказалась регистрировать Андрея Клюева кандидатом в нардепы

Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать Андрея Клюева кандидатом в нардепы на внеочередных парламентских выборах.

Соответствующее решение в ЦИК сообщили 23 июня по итогам заседания комиссии. сообщает Украинская правда.

«Отказано в регистрации кандидата в народные депутаты Украины Клюева А.П., выдвинутого Либеральной партией Украины в одномандатном избирательном округе № 46 (Донецкая обл. – ред.)», – говорится в сообщении.

О причинах отказа не сообщается.

Решением ЦИК также было отказано в регистрации еще 17 кандидатам в нардепы, выдвинутых в порядке самовыдвижения в ОВО, и кандидатам в народные депутаты Украины, включенных в избирательный список партии «Союз Левых Сил» в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

По данным ЦИК, по состоянию на 23 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 1 593 кандидатов в народные депутаты Украины, среди которых 1 319 баллотируются в порядке самовыдвижения, 274 – от политических партий, и в общегосударственном многомандатном избирательном округе – 1 743 кандидатов, включенных в избирательные списки 12 политических партий.

Напомним, внеочередные парламентские выборы назначены на 21 июля 2019 года.

Полный список кандидатов в депутаты будет обнародован 25 июня.

Ранее ЦИК отказала нардепу-беглецу Александру Онищенко в регистрации кандидатом в нардепы, поскольку в течение последних 5 лет он не проживал в Украине.

Онищенко подал в суд на решение ЦИК, и 21 июня Шестой апелляционный админсуд обязал ЦИК зарегистрировать его кандидатом в нардепы по 93-му округу в Киевской области.

Решение в пользу Онищенко было принято на основании представленных им документов о том, что с 2016 года и по настоящее время Онищенко «находится вне государства, ибо представлял Украину на соревнованиях по конному спорту в статусе всадника».

23 июня ЦИК подала апелляционную жалобу на решение Шестого апелляционного админсуда. В комиссии заявили, что считают судебное решение незаконным, необоснованным и вынесенным с неправильным применением норм материального права и нарушением норм процессуального права.

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