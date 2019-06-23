ЦИК отказала в регистрации коммунистам

По состоянию на 22 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 1380 кандидатов в народные депутаты Украины и 1313 кандидатов, включенных в избирательные списки 10 политических партий в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Об этом в субботу сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии.

Среди кандидатов в одномандатных округах зарегистрировано 1155 человек, которые баллотируются в порядке самовыдвижения и 225, выдвинутых политическими партиями.

«Комиссия отказала в регистрации кандидатов в нардепы, включенных в избирательный список «Коммунистической партии Украины», в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины», – сообщили в ЦИК.

Также отказано в регистрации 17 кандидатам в народные депутаты, выдвинутым в порядке самовыдвижения в ОВО, говорится в сообщении.

Напомним, внеочередные парламентские выборы состоятся 21 июля 2019 года.

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