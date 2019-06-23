Синоптики: В Киеве и на Закарпатье грозы и шквалы

В Киеве до конца суток 23 июня ожидаются грозы и шквалы до 24 м/сек.

Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр сообщила Украинская правда.

По данным синоптиков, в Закарпатской области вечером 23 июня в местах прохождения значительных дождей и сильных локальных ливней на малых водотоках и в верховьях рек ожидаются мимолетные повышения уровней воды на 0,5 – 1,2 м.

В связи с погодными условиями 23 июня возможно формирование значительного склонного и местного стока, а также локальных селей.

При этом 23-24 июня в Украине, кроме западных и Житомирской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности, а 24 июня в западных, северных, центральных областях и в Одесской области ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/сек.

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