Супрун развенчала распространенные мифы о депрессии

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун развенчала распространенные мифы о депрессии.

Об этом она написала в Facebook.

«Не «угнетенность, печаль, безнадега, грусть, тоска, отчаяние....», а именно депрессия». В нашем языке есть множество синонимов для обозначения этого состояния, но общество до сих пор не хочет признавать депрессию болезнью. http://bit.ly/2XZmLqu. «Депрессия – это от лени», «сильные люди находят силы бороться», «копаться в себе меньше надо» – часто так родственники и знакомые добивают людей с депрессивным расстройством, вместо того, чтобы помочь», – пишет Супрун.

По ее словам, депрессия – это болезнь, которая ежегодно поражает свыше 300 миллионов людей, сильно ухудшает их качество жизни и работоспособность, а также может привести к суициду.

«Каждый шестой хотя бы раз в жизни переживал депрессивный эпизод. Женщины страдают от депрессии почти в два раза чаще мужчин. Депрессию часто игнорируют и не диагностируют врачи, а сами пациенты не спешат обращаться за помощью. Лишь двое из пяти людей, которые страдают депрессией, зависимостью или тревожностью, ищут врачебной помощи», – отмечает медик.

Супрун указывает, что депрессия может иметь мягкую, среднюю и тяжелую формы. Более чем в 50% случаев депрессивные эпизоды повторяются, особенно если их не лечить. Кроме клинической депрессии (искать major depressive disorder) есть и другие состояния, имеющие сходную симптоматику.

Кроме того, депрессивные периоды бывают при биполярном нарушении (период гипомании). Состояние, подобное депрессии, сопровождает предменструальное дисфоричное нарушение. Некоторые люди, особенно в северных широтах, страдают сезонным аффективным нарушением.

« Симптомами депрессии могут быть постоянное тревожное, подавленное или опустошенное состояние, раздражительность, чувство вины, никчемности и безнадежности, потеря интереса к некогда любимым занятиям, утомляемость и отсутствие сил, замедленные движения или речь, или наоборот, беспокойство, нервная неусидчивость, сложность в принятии решений, плохая концентрация внимания, забывчивость, смена пищевого поведения (переедание или отказ от еды), проблемы со сном (бессонница, ранние подъемы, неспособность встать по утрам), нежелание выходить из дома, боли в различных частях тела и суицидальные мысли. Эти симптомы вряд ли случатся одновременно у отдельно взятого человека», – подчеркнула чиновница.

Супрун говорит, что у детей депрессия проявляется как раздражительность, боли, печаль, беспокойство, отказ ходить в школу, потеря веса. Депрессия у подростков проявляется как озлобленность, чувство никчемности, отдельности, склонность наносить себе повреждения, пробовать наркотики, нежелание общаться.

«В частности, в обществе существует много мифов. Многие люди стесняются этого состояния, игнорируют признаки депрессии и не обращаются вовремя за помощью», – считает руководитель Минздрава.

Миф. Депрессия – это от безделья, и лечит ее работа.

Правда. Депрессию провоцируют жизненные травматические события, генетические особенности человека, гормональные изменения, хронические болезни, а ее вероятность усугубляет травматический опыт прошлого. Нетрудоспособность человека с клинической депрессией – это следствие, а не причина депрессии. Депрессия может наступать вследствие стресса из-за безработицы и длительного периода бедности, и при этом мешать активному поиску работы и выходу из жизненной ситуации.

Депрессия иногда проходит сама. Отсюда происходит ошибочное представление, что какие-то действия привели к выздоровлению, но часто для преодоления депрессии нужно медикаментозное лечение и психологическая помощь. Если игнорировать депрессию, она может длиться месяцами или годами, повторяться, или привести к суициду.

Миф. Стоит улыбаться жизни и больше радоваться, и депрессия отступит.

Правда. Во время депрессии в мозгу происходят изменения, которые делают нас неспособными радоваться, к примеру, или сосредотачиваться. Чтобы снова искренне улыбаться, нужна помощь извне: медикаментозная и/или психологическая.

Длительное время господствовала гипотеза о нехватке серотонина (одного из нейромедиаторов) при депрессии. Известно, что депрессивные состояния связаны с изменением объема, структуры нейронной сети и активности нескольких участков мозга: гиппокампа, гипоталамуса, амигдали и передней коры головного мозга. Сейчас для лечения депрессии прописывают препараты, которые становятся на пути захвата серотонина, дофамина или норадреналина нейронами, или мешают разрушению некоторых нейромедиатори ферментами. Старые трициклические антидепрессанты не прописывают в первую очередь.

Также, человеку с депрессией нужно изменить оценку вещей, происходящих в жизни и начать иначе себя вести и смотреть на свою жизнь. Этому учит когнитивно-поведенческая терапия.

Миф. Антидепрессанты – это наркотики, которые не лечат, а просто вызывают привыкание.

Правда. Большинство антидепрессантов не вызывают привыкания, но их следует принимать длительное время – сколько назначил врач. Первые недели проявляются побочные эффекты антидепрессантов, а терапевтическое действие наступает впоследствии. И в это время важно не бросить терапию. Это объясняют тем, что нейронным сетям нужно время для восстановления и роста. Иногда врач подбирает другой препарат. Если прекращение антидепрессанта вызывает возвращение депрессии, значит, лечение завершилось рано.

Миф. Надо просто выпить, и депрессия отступит.

Правда. Злоупотребление алкоголем часто сопровождает депрессию у мужчин, и это только усиливает ее проявления. Алкоголь вызывает временное расслабление и торможение, но по мере разрушения этанола тормозных медиаторов становится все меньше, и тревожность – одно из проявлений депрессии – усиливается. Алкоголь также может усиливать агрессию и поиск приключений, что порой сопровождают депрессивный эпизод, особенно у мужчин.

Миф. Депрессия наступила, потому что давно не было секса.

Правда. Изменения в либидо часто сопровождают депрессивные состояния, но являются их следствием, а не причиной. При депрессии чаще случается потеря сексуального влечения, чем увеличение желания. В случае появления эректильной дисфункции следует проверить, нет ли у мужчины депрессии – причиной дисфункции может быть именно она.

Прием антидепрессантов также может уменьшать либидо или приводить к так называемому отложенному оргазму. Человеку, у которого депрессия, нужны поддержка и понимание со стороны партнера/-ши.

Человеку в состоянии депрессии необходимы прежде всего физические нагрузки. Они отвлекают от привычного течения мыслей и способствуют формированию новых нейронных связей. А будет ли это пробежка, тренажерный зал или, когда появится желание, секс – решать самим. http://bit.ly/2IZg0Pc, http://bit.ly/2XnNxfl, https://mayocl.in/2RnquM3

Миф. Депрессия – это исключительно духовная болезнь.

Правда. Депрессия может быть следствием хронических болезней, связанных с воспалением или болью, и иметь соматические проявления как боли в спине, суставах, сердце, вызывать тошноту, запоры или диарею.

Миф. Депрессия или меланхолия – это болезнь впечатлительного юношества.

Правда. Люди старшего возраста более уязвимы к депрессии из-за наличия хронических болезней. Особенно те, кто находится на лечении дома или в больнице, овдовевшие или одинокие люди. Кроме этого, врачи часто не видят симптомов депрессии у людей старшего возраста, так как объясняют их жалобы другими болезнями или «возрастом». Но депрессия не является нормальной составляющей старшего возраста, отмечает Центр контроля заболеваний США (CDC).

Супрун также дала перечень советов от ВОЗ, как можно предотвратить депрессии:

Лечить хронические болезни, по крайней мере, не давать им усугубляться. Депрессия может быть следствием сердечно-сосудистых болезней, артрита или диабета.

Заниматься физическими нагрузками и привлекать людей старшего возраста к тренировкам.

Быть осведомленными относительно депрессии, уметь ее распознать у себя или близких.

Учить детей и подростков позитивному мышлению.

Работать с «группами риска» и учить их справляться с депрессией.

Включить мероприятия по предотвращению и выявлению депрессии в лечебные программы.

«Если вы подозреваете у себя депрессию, обратитесь прежде всего к семейному врачу. Врач должен проверить, не вызваны ли эти симптомы нарушением работы щитовидной системы, нет ли сопутствующих хронических болезней или анемии, и направить при необходимости к специалистам, оказывающим специализированную медицинскую помощь и/или психотерапевту», – резюмировала Супрун.

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