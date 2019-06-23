Суд отпустил под залог полицейского, который спровоцировал ДТП с тремя погибшими

Сотрудника полиции, который за рулем BMW вылетел на встречную полосу и спровоцировал ДТП с тремя погибшими на трассе Скадовск-Каховка в Херсонской области, отпустили под залог в 191 тысячу гривень.

Об этом Общественному сообщили в Государственном бюро расследований.

20 июня следователями ГБР было направлено ходатайство о содержании под стражей без права внесения залога для подозреваемого. Такая же позиция отстаивалась и стороной обвинения в суде.

«Несмотря на это, следственный судья Мелитопольского горрайонного суда вынес решение об избрании меры пресечения с правом внесения залога в сумме 191 тысяча гривень», – рассказала пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

Прокуратура и защитник потерпевших уже подали апелляцию на меру пресечения.

Напомним, 18 июня на трассе Скадовск-Каховка Херсонской области произошло ДТП с участием оперуполномоченного, в результате которой погибли трое людей.

Читайте больше новостей на тему: ДТП

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.