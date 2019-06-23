Суд отправил под домашний арест полицейского, который довел до комы соратника Гриценко

Хмельницкий горрайонный суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста полицейскому, в результате конфликта с которым в Виннице пострадал член партии «Гражданская позиция» Александр Комарницкий.

Как сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, 22 июня следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Хмельницкий, объявили полицейскому сообщение о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 365 УКУ (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, которые сопровождались насилием), передает Украинская правда.

В случае доказательства вины, правоохранителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать должности на срок до 3 лет.

В ГБР отметили, что пострадавший до сих пор находится в коме.

В то же время, как сообщает полиция Винницкой области, по распоряжению председателя Национальной полиции Сергея Князева от служебных обязанностей отстранены четверо руководителей полиции Винницкой области, готовятся документы на увольнение заместителя начальника полиции области.

В частности, отстранены начальник Киевского отделения полиции Винницкого отдела, начальник управления кадрового обеспечения ГУНП, заместитель начальника Винницкого ВП – начальник ВКП ГУНП и заместитель начальника Киевского отделения полиции Винницкого отдела полиции – начальник СКП ГУНП.

Сообщается также, что полицейские Винницкой области перечислили всю необходимую помощь для лечения потерпевшего.

«На прошлой неделе в Виннице полиция остановила мужчину, у которого была обнаружена граната РГД-5 с запалом. Сотрудник полиции попросил одного из прохожих присутствовать во время следственных действий в качестве понятого. На что винничанин отказался и некорректно высказался. Завязался словесный конфликт, полицейский применил физическую силу, мужчина упал и ударился головой об асфальт», – рассказали в полиции свою версию событий.

Напомним: 13 июня лидер «Гражданской позиции» Анатолий Гриценко обвинил полицейских в избиении своего соратника в Виннице Александра Комарницкого, которое произошло 11 июня.

В ГБР сообщали, что следователями проводится досудебное расследование в уголовном производстве относительно возможного неосторожного нанесения тяжкого телесного повреждения сотрудником полиции во время несения службы (ст. 128 Уголовного кодекса Украины).

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