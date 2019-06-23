Шахтеры на Донетчине перекрыли трассу, требуют зарплаты

На Донетчине на шахте «Южнодонбасская №1» и частично на шахте имени Сургая продолжают бастовать горняки. Они требуют выплатить 35 миллионов гривеьн задолженности по заработной плате.

Об этом Общественному радио рассказал председатель независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

«В 8 утра они начали конференцию трудового коллектива, – объясняет Михаил Волынец, – где приняли решение вступить в трудовой конфликт в связи с невыплатой заработной платы и сложным финансово-экономическим положением на предприятии».

Горняки планируют продолжить бастовать завтра. Они перекрыли трассу возле Угледара.

«Люди в отчаянии продолжают перекрывать дорогу в Донецкой области. Специальные транспортные средства пропускают: пожарных, военных, скорую. Пытаются частично пропускать автобусы и транспорт, в котором находятся дети», – говорит председатель независимого профсоюза горняков Украины.

Напомним, всего за 10 дней жары запасы угля на складах теплоэлектростанций сократились почти на 10%. Об этом вчера заявили в Укрэнерго. Из-за жары, нехватки угля и ремонтных работ на теплоэлектростанциях компания может ввести графики аварийного отключения электроэнергии.

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